La storia del medico che nel 1907 cercò di dimostrare l'esistenza dell'anima

L'anima, secondo Platone, rappresenta simbolo di purezza e spiritualità che non ha un inizio, è immortale e incorporea. Si tratta di un argomento che affascina da sempre l'essere umano, che da secoli cerca di studiarla e individuarla. Uno di questi fu Duncan MacDougall nel 1907 che decise di provare a dimostrare l'esistenza dell'anima.

Il (pazzo) medico credeva che l'anima avesse una massa fisica e quindi fosse possibile pesarla. Decise che il modo migliore per dimostrare la sua teoria sarebbe stato quello di pesare qualcuno nel momento preciso della sua dipartita, e subito dopo. La disparità di peso sarebbe stata il peso dell'anima defunta (o almeno, un suo pezzo).

MacDougall cercò quindi tutti quei pazienti malati terminali che avevano la tubercolosi o altre malattie simili e costruì un letto nel suo ufficio con delle grandi bilance. L'uomo, per non perdere alcun grammo, fece in modo che eventuali fluidi e solidi persi dal corpo sarebbero stati catturati dal letto e inclusi nel peso totale.

"Sfortunatamente le nostre bilance non erano regolate con precisione e c'era una buona dose di interferenza da parte di persone contrarie al nostro lavoro", scriveva il dottore. I pazienti perdevano effettivamente peso al momento esatto del decesso, alcuni i "famosi" 21,3 grammi, altri 14 grammi prima che il polso fosse controllato e la morte confermata, per poi perdere altri 42,5 grammi.

L'uomo di "scienza", decise così di effettuare un esperimento di controllo con 15 cani (che da sempre accompagnano gli esseri umani). I cani non persero peso e MacDougall pubblicò i suoi risultati; che sono stati ridicolizzati per mesi dagli altri esponenti della comunità scientifica: il motivo? Qualsiasi variazione di peso rilevata nel suo campione molto piccolo di pazienti potrebbe essere attribuita a un aumento dell'evaporazione del sudore e dell'umidità che si verifica quando la temperatura corporea aumenta poco dopo la morte, poiché il sangue non viene più raffreddato mentre circola.

Anche i cani sudano, ma lo fanno principalmente attraverso le zampe, il che significa che qualsiasi perdita di peso sarebbe minima.