Per la prima volta nella storia un'ondata di caldo riceve un nome: dobbiamo preoccuparci

Zoe. Questo è il nome di un'ondata di caldo che ha colpito recentemente la città di Siviglia, in Spagna. In questo luogo possiamo trovare un pioneristico sistema di allerta meteorologica progettato per evidenziare condizioni meteorologiche estreme torride, insieme a una differenziazione delle ondate di caldo a tre livelli.

Il primo livello indica temperature sopportabili, mentre il terzo indica un caldo cocente e pericoloso per la salute (e le infrastrutture). Ovviamente Zoe ha raggiunto il grado massimo. Dopo il primo nome, verranno nominate le prossime ondate di caldo che raggiungeranno la categoria tre a Siviglia: Yago, Xenia, Wenceslao e Vega.

Si tratta di un progetto per certi versi innovativo e, così come affermato anche da Antonio Muñoz, sindaco di Siviglia, "siamo la prima città al mondo a compiere un passo che ci aiuterà a pianificare e adottare misure quando si verifica questo tipo di evento meteorologico, in particolare perché le ondate di calore colpiscono sempre i più vulnerabili."

Non è sicuramente un caso: Siviglia si trova nella regione dell'Andalusia, una delle regioni più calde della Spagna e particolarmente soggetta al caldo torrido. "Il governo della città ratifica il suo impegno nella lotta ai cambiamenti climatici attraverso la riduzione delle emissioni e la decarbonizzazione e, in secondo luogo, attraverso l'adattamento, per rendere Siviglia una città resiliente."