La storia di questa recente pandemia sarà scritta nel ghiaccio

Gli archeologi del futuro un giorno identificheranno la storia del Covid-19 attraverso il forte calo dell'inquinamento in un sottile strato di ghiaccio. I ghiacciai, infatti, forniscono una testimonianza dell'influenza umana sul mondo.

La riduzione dell'attività industriale in atto in tutto il mondo sta temporaneamente ripulendo l'aria, come dimostrato dai satelliti delle varie agenzie spaziali del mondo. Mentre la neve di ogni anno si deposita sulla cima di una montagna o su una calotta glaciale, la sua composizione è determinata dall'aria da cui proviene.



"Questi 'ricordi' saranno bloccati nel ghiaccio e conservati", afferma la professoressa Lonnie Thompson in una nota. "E questo significa che tra 100 o 200 anni, quel ghiaccio mostrerà tutto ciò che si trova nell'atmosfera ora e che dirà alle generazioni future di ciò che sta accadendo." I futuri glaciologi, inoltre, potrebbero anche sviluppare tecniche più avanzate che consentono loro di trovare firme pandemiche di Covid-19.



In precedenza, i ricercatori protagonisti di questo studio avevano osservato un calo di piombo nei nuclei di ghiaccio della Groenlandia in concomitanza con la distruzione dell'industria europea a causa della peste nera. Nel 2018, hanno anche pubblicato un articolo su Frontiers in Microbiology che spiegava come trovare e analizzare i batteri nei nuclei di ghiaccio. Adesso, invece, stanno lavorando a qualcosa di simile per i virus.

"Naturalmente, questo presuppone che i ghiacciai continueranno ad esistere in futuro", afferma infine Thompson.