La storia del PC Gaming ha il suo museo: scopriamolo insieme!

Per chi le ha vissute ma anche per coloro che le hanno solo sentite raccontare. Le grandi avventure dei gamer del passato, a spasso col Tower per le prime LAN Party o in cameretta a scartare l'ultima demo in omaggio, scopriamo l'evoluzione del PC Gaming in compagnia dei più grandi esperti della stampa italiana specializzata.

Il bellissimo progetto La storia del PC Gaming ha finalmente preso vita. Inizialmente in forma digitale, il museo del PC Gaming ci mostrerà le stanze dei videogiocatori a spasso nelle decadi, raccontando le emozioni, le atmosfere e gli aneddoti più interessanti sul panorama videoludico, da poco riconosciuto finalmente come fenomeno di grande valore culturale anche in Italia.

Nella seconda fase del progetto, verrà allestito un vero e proprio museo, grazie anche alla preziosa collaborazione dei più grandi rappresentati del settore: Alessandro “Stermy” Avallone (Esports World Champion, Co-Founder & CGO di FACEIT), Roberto Buffa (Responsabile di Gametime), Paolo Corsini (Amministratore di HardwareUpgrade), Alessio Ferraiuolo (Responsabile Area Tech di Everyeye.it), Andrea Ferrario (Direttore Editoriale di Tom's Hardware Italia e Spaziogames), Luca Gambino (Coordinatore di Tiscali Gamesurf), Pierpaolo Greco (Coordinatore editoriale di Multiplayer.it), Andrea “Gorman” Minini Saldini (Direttore di IGN Italia), Antonio Moro (Fondatore di LegaNerd.it), Paolo Paglianti (esperto videoludico, da oltre 30 anni nel settore), Nicolò Roli (Fondatore di HDBLOG.it), Stefano Silvestri (Direttore di Eurogamer Italia e Responsabile della sezione eSport della Gazzetta dello Sport) e Riccardo “Reynor” Romiti (Pro Player di Starcraft 2, vincitore agli Intel Extreme Masters 2021, membro del QLASH TEAM).

Nel museo virtuale potrete scoprire le loro videointerviste, i loro racconti e ricostruzioni, com'era la loro stanza da bambini e quale gioco li ha catapultati nel mondo del PC Gaming. La storia del PC Gaming parte da qui.