La storia della 'Porta dell'Inferno', un cratere pieno di gas che brucia da 50 anni

Ci sono alcuni sbagli che possono cambiare profondamente il ritmo naturale delle cose. Un caso eclatante è sicuramente quello di Chernobyl - che ancora oggi nei suoi dintorni le colture sono radioattive - o casi meno conosciuti, come quello del cratere Darvaza, oggi soprannominato come la "Porta dell'Inferno". Ecco la sua storia.

Nel 1971 alcuni geologi dell'ex Unione Sovietica posizionare una piattaforma di perforazione per il petrolio nella zona (ancora non esisteva nessun cratere). Tuttavia, improvvisamente, il terreno sotto la piattaforma crollò e diede alla luce una caverna piena di gas naturale. Nessuno scienziato rimase ferito fortunatamente, ma tutte le attrezzature andarono perdute.

Temendo che il gas potesse influenzare la fauna selvatica e le comunità vicine, gli "esperti" diedero vita a una soluzione tanto rapida quanto inaspettata: accendere un fuoco che avrebbe bruciato - secondo loro - tutto il gas del cratere nel giro di poche settimane. Il risultato? 50 anni dopo il cratere continua a bruciare a causa della scelta sconsiderata degli scienziati.

Le fiamme non hanno smesso di bruciare da quando sono state accese per la prima volta, e gli scienziati non sono ancora sicuri per quanto tempo continueranno a farlo. Il cratere ha un diametro di 60–70 metri e una profondità di circa 20 metri. Oggi, questo luogo viene visitato da migliaia di turisti ogni anno ed è sicuramente una meta obbligata se doveste trovarvi in Turkmenistan.