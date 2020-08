La storia del presidente USA che voleva incontrare gli uomini talpa al centro della Terra

Nonostante fosse uno dei migliori studenti di Harvard, uno dei più grandi diplomatici americani, e anche il sesto presidente degli Stati Uniti, John Quincy Adams credeva anche che la Terra fosse vuota e con mondi sotterranei potenzialmente abitati. Questa si chiama "Teoria della Terra cava" - già confutata dalla scienza.

Durante la sua presidenza, John Quincy Adams decise di finanziare un viaggio al centro della Terra per scoprire cosa celasse il guscio esterno del nostro pianeta e trovare gli "uomini talpa" che abitavano a queste profondità. Adams, dal canto suo, era un grande fan del mondo naturale e dell'esplorazione. L'idea di una Terra cava esiste da secoli, con mondi sotterranei e inferni sotterranei che spuntano attraverso religioni e culture nel corso della storia.

Secondo alcune di queste teorie, sotto la superficie terrestre ci sarebbero altre superfici concentriche, che potrebbero a loro volta essere abitate o abitabili. Nel 19° secolo, tuttavia, i sostenitori della teoria della Terra cava sostenevano che fosse possibile accedere agli strati interni del nostro pianeta attraverso vasti buchi nella crosta terrestre.

Ad alimentare la teoria fu anche John Cleves Symmes Jr., ufficiale dell'esercito americano e docente, nel 1820. L'ufficiale pensava che ci fossero enormi aperture ai poli della Terra che permettevano l'accesso ai gusci interni del pianeta (fino a quel tempo i poli del nostro pianeta erano inesplorati).

Per dimostrare la sua teoria, Symmes decise di guidare una spedizione nel "buco del polo nord" per trovarsi faccia a faccia con gli esseri sotterranei della Terra. "Mi impegno a trovare una terra calda e ricca, fornita di verdure e animali parsimoniosi se non uomini, quando raggiungiamo un grado a nord della latitudine 82", scriveva l'ufficiale nella circolare di reclutamento di 100 "uomini coraggiosi". La spedizione fu finanziata perfino dal governo.

A deciderlo fu il presidente John Quincy Adams. Tuttavia, il presidente dopo di lui, Andrew Jackson, decise di annullare la spedizione.