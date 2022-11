La storia del progetto che ha creato 'super bambini' dal DNA di geni e atleti

Nel 1980 all'optometrista Robert Klark Graham venne un'idea: con il suo progetto "Repository for Germinal Choice" aveva intenzione di far nascere "super-bambini" ottenendo del liquido seminale direttamente dai vincitori di premi Nobel e altri geni. Così fece, e dalla sua idea nacquero ben 215 pargoli, ma c'era un problema.

Il progetto aveva molti lati oscuri. Robert Klark Graham era un grande sostenitore dell'idea dell'eugenetica - ovvero quella di favorire e sviluppare le qualità innate di una razza, giovandosi delle leggi dell'ereditarietà genetica e "facendo a meno" dei deboli - ed era anche razzista, oltre al fatto che secondo lui i riceventi dello sperma dovevano essere tutti sposati, eterosessuali e bianchi.

Molti premi Nobel si ritirarono dal progetto dopo aver scoperto le vere intenzioni di Graham, ma alcuni continuarono. La banca del seme ha proseguito la sua attività fino alla morte del fondatore nel 1999, raccogliendo DNA da altri "geni" e anche da alcuni atleti. Da queste donazioni sono nati dei bambini e il giornalista David Plotz ne ha rintracciato alcuni.

"Per rispondere alla domanda ovvia: no, non sono tutti dei geni", scrisse Plotz sul Guardian nel 2004. "Alcuni sono sbalorditivi. Sam, a 14 anni, è molto bravo con la matematica ed è un atleta brillante. Joy è un ballerino e suona due strumenti difficili. Alcuni sono brillanti. La maggior parte sono studenti molto bravi. E alcuni sono piuttosto mediocri."

"Penso che ci siano molte altre cose che bisogna guardare. Non è importante l'intelligenza in sé, ma quello che si sceglie di fare con la propria intelligenza, come si applica nella vita", ha dichiarato alla BBC Doron Blake, bambino nato dalla donazione dello psicologo Afton Blake che partecipò al progetto. "E penso che sia molto più importante di una sorta di predisposizione genetica che Robert Graham sembrava davvero enfatizzare."

Doron Blake è diventato una sorta di "simbolo" del progetto di Graham, poiché ha un QI di 180 e iniziò a leggere in un'età molto precoce. A proposito, ma qual è il QI più alto mai registrato nella storia?