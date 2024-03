La storia di quando un 'buffone di corte' era anche il consulente finanziario reale

Di curiosità su persone famose la storia ne è pieno. Ad esempio sapevate che LeBron James migliora l'economia delle città che visita? Stavolta però parliamo di un'altra figura che ha tessuto complesse relazioni tra finanza internazionale e antiche tradizioni regali nel regno di Tonga. Il suo nome è Jesse Bogdonoff.

Jesse Bogdonoff è stato un buffone di corte ma non nel senso tradizionale del termine. Nato il 1° aprile 1955, la sua carriera iniziò nei meandri della finanza, come consulente per la Bank of America. La sua storia prende una piega insolita quando, nel 1994, viene incaricato di gestire il fondo fiduciario del governo di Tonga (dove c'è il famoso vulcano Hunga-Tunga). Questo fondo era stato creato grazie ai proventi ottenuti dalla vendita di passaporti tongani a cittadini di Hong Kong preoccupati per il futuro dopo il 1997, anno in cui la sovranità dell'isola sarebbe passata dalla Gran Bretagna alla Cina.

Per un periodo, le cose andarono per il meglio. Bogdonoff riuscì a generare profitti significativi per Tonga, sfruttando l'espansione dei mercati azionari degli anni '90. Questo gli valse il titolo di "buffone di corte", anche se non come pensiamo. Tale epiteto riflette una sorta di riconoscimento ufficiale della sua posizione unica e della sua stretta relazione con il re Taufa'ahau Tupou IV di Tonga.

Questo incarico lo ha portato a essere al centro di uno scandalo finanziario quando milioni di dollari del fondo fiduciario tongano sono stati perduti a causa di investimenti rischiosi.

La crisi finanziaria scatenò un tumulto politico interno, con il movimento per la democrazia tongano che vide nell'occasione un'opportunità per attaccare la monarchia e promuovere il cambiamento. La situazione divenne così tesa che il fondo fiduciario di Tonga venne praticamente azzerato, portando alle dimissioni di figure chiave del governo e a richieste di impeachment per altri ministri.

Insomma: questa è la storia di come un "buffone di corte" ha distrutto una monarchia.

