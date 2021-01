La storia di quando il governo inglese mise in circolazione una 'fake news' sulle carote

Durante la Seconda Guerra Mondiale le tecnologie create per aiutare durante il conflitto erano, ovviamente, tenute più segrete possibili. Ad esempio, gli inglesi svilupparono una tecnologia per i loro aerei da guerra, l'Airborne Interception Radar (AI), in grado di rilevare gli aerei bombardieri prima che raggiungessero il Canale della Manica.

La tecnologia entrò in circolazione nel Regno Unito nel 1939 e, già nel 1940, il pilota John "Cat's Eyes" Cunningham divenne il primo membro della Royal Air Force ad abbattere un aereo nemico grazie a questo rivoluzionario radar. Sicuramente, arrivati a questo punto, vi starete chiedendo: "ma che c'entrano le carote allora?".

Bene. Prima della guerra, le carote erano una delle verdure meno popolari che crescevano nei terreni inglesi, nonostante queste terre fossero estremamente adatte per la coltivazione dell'ortaggio. Così, per rendere popolare la verdura in questione, il governo britannico ebbe un'idea: suggerire che l'eccezionale successo della Royal Air Force fosse per merito del carotene, una sostanza nutritiva che è - ovviamente - molto abbondante in queste verdure.

Così ci furono due importanti conquiste: il sistema radar sarebbe stato tenuto segreto, mentre il paese sarebbe stato completamente rifornito di cibo grazie all'aumento della popolarità delle carote. Manco a dirlo, le voci di una "super vista notturna" riguardo al consumo dell'ortaggio si erano decuplicate in tutto il territorio inglese e, ovviamente, divenne un cibo super consumato.

Mangiare carote non migliorerà la vista in modo sostanziale; tuttavia, è un'importante fonte di vitamina A - vitale per la salute degli occhi.