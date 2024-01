La storia della 'rana bollita' lentamente è vera? Tenetevi forte e scopritelo

Siamo sicuri che sui social avrete sicuramente letto la storia della rana che non si accorge di essere bollita se l'acqua viene riscaldata lentamente. Si tratta di una metafora spesso usata per descrivere la mancanza di reazione di fronte a un pericolo crescente: ma sarà vera oppure no? Gli scienziati lo hanno scoperto.

Risposta breve: questa narrazione è stata smentita da ricerche scientifiche. Nel XIX secolo, diversi accademici hanno condotto esperimenti per testare questa teoria. Uno di questi, Friedrich Leopold Goltz, ha rimosso gli emisferi cerebrali di alcune rane (ma qual è la differenza con i rospi?), lasciando solo una piccola parte intatta. Quando l'acqua veniva riscaldata lentamente, le creature sane tentavano di saltare fuori a 42°C, ma venivano comunque bollite a causa della configurazione dell'esperimento.

Le rane senza cervello rimanevano immobili fino a quando l'acqua non raggiungeva i 56°C, momento in cui iniziavano a dimenarsi. Altri scienziati, come Heinzmann, hanno condotto esperimenti simili, ma con maggiore compassione verso le rane. Heinzmann ha scoperto che poteva riscaldare le rane fino a 37,5°C senza che queste tentassero di scappare.

Tuttavia, c'è da dire che esperimenti precedenti avevano dimostrato che questa era la temperatura a cui le rane diventavano paralizzate prima di morire bollite. Questi risultati non confermano la veridicità del mito perché le condizioni sperimentali potrebbero aver impedito alle rane di fuggire o la temperatura dell'acqua potrebbe essere aumentata troppo rapidamente per consentire loro di reagire significativamente.

Studi moderni, invece, non hanno trovato risultati simili. Victor Hutchinson, ora professore emerito di biologia presso l'Università dell'Oklahoma, ha affermato: "La leggenda è completamente errata! [...] Se la dimensione del contenitore e l'apertura lo consentono, la rana salterà fuori". A tal proposito, sapete che molte di queste creature stanno morendo?