Le Pietre della Fame emergono dall'acqua e ci mostrano il terribile futuro dell'Europa

L'Europa sta vivendo una delle peggiori siccità degli ultimi cinquecento anni, con conseguenze devastanti sull'ambiente. Uno dei segnali più allarmanti è il riemergere delle cosiddette "Pietre della Fame". Questi antichi testimoni, incisi secoli fa, offrono una preziosa lezione sulla resilienza dell'uomo di fronte ai cambiamenti climatici.

L'European Drought Observatory ha segnalato che oltre il 25% del territorio europeo è ora sotto condizioni di allerta per la siccità. Questo supera il record del 2018, precedentemente considerato come l'anno più secco dal 1500. Il livello dell'acqua è così basso da riportare alla luce resti umani e impronte di dinosauri risalenti a 113 milioni di anni fa.

Le "Pietre della Fame", ricche di messaggi che documentano eventi di siccità passati, diventano visibili quando i fiumi si asciugano. La più famosa si trova nel fiume Elba vicino a Děčín, in Repubblica Ceca, con l'incisione "Wenn du mich siehst, dann weine" (Se mi vedi, piangi), un messaggio sinistro che riflette la disperazione dei tempi passati. Nello specifico questa pietra testimonia periodi di siccità risalenti al 1417, al 1473 e agli anni successivi fino al 1893.

Il loro riemergere durante la siccità del 2018, e ora di nuovo, serve come un potente promemoria di come l'Europa abbia affrontato e superato sfide ambientali estreme nel corso dei secoli.

Nonostante tecnologie che permettono addirittura di creare pioggia artificiale, la siccità attuale solleva preoccupazioni per settori chiave come l'agricoltura, la produzione energetica e il trasporto fluviale. Il rischio che eventi simili diventino la norma a causa del cambiamento climatico indotto dall'uomo richiede un'analisi approfondita e strategie di mitigazione efficaci per prevenire conseguenze a lungo termine.