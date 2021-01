La storia del ritrovamento del diamante più grande del mondo, il diamante Cullinan

Il 25 gennaio del 1905, nella Premier Mine di Pretoria, in Sud Africa, viene effettuata una grande (e preziosa!) scoperta che fa subito il giro del mondo a causa della sua spettacolarità: viene scoperto il diamante grezzo più grande del mondo. Soprannominato fin da subito il diamante Cullinan.

La pietra ha 3.106,75 carati e un peso di ben 621 grammi. Il diamante, trovato a circa 5,4 metri sotto la superficie, venne notato fin da subito a causa della sua anomala brillantezza derivata dalla sua grandezza. La scoperta venne presentata lo stesso pomeriggio a Sir Thomas Cullinan (da cui deriva il nome della pietra), proprietario della miniera.

Cullinan decise di vendere il diamante al governo provinciale del Transvaal, una provincia del Sudafrica, che presentò la pietra al re britannico Edoardo VII come regalo di compleanno. Il re affidò il taglio del diamante a Joseph Asscher, capo della Asscher Diamond Company di Amsterdam. Asscher, protagonista del taglio del famoso diamante Excelsior (di 971 carati), studiò la pietra per sei mesi prima di iniziare i lavori.

Al primo tentativo, la lama d'acciaio si ruppe, senza alcun effetto sul diamante. Mentre al secondo tentativo, il diamante venne frantumato esattamente come previsto. Il Cullinan venne successivamente tagliato in nove pietre grandi e circa 100 più piccole, valutate complessivamente in milioni di dollari; la più grande è chiamata la Stella d'Africa e, con i suoi 530 carati, è il diamante incolore di qualità fine più grande al mondo (e si trova nello Scettro reale del sovrano britannico).

Mentre la seconda pietra più grande, la "Stella d'Africa II" o "Cullinan II", è di 317 carati (si trova nella Corona Imperiale di Stato). Questi due diamanti, insieme alla "Stella d'Africa III", sono esposte nella Torre di Londra insieme agli altri gioielli della corona britannica.

A proposito, una compagnia afferma di poter creare dei diamanti grazie ai gas serra dell'atmosfera.