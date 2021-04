Quale storia di sacrifico si cela dietro il monumento del milite ignoto?

Da poco è trascorso l'anniversario della liberazione d’Italia, evento in cui il Presidente della Repubblica Italiana ha posto una corona d’alloro in ricordo ai caduti ed ai dispersi italiani nelle guerre presso il sacello del Milite Ignoto. Ma qual è l’origine di tale monumento a memoria dei nostri soldati?

Inizialmente i caduti avevano semplici cimiteri di guerra ad ospitarli, i pochi monumenti funebri erano prerogativa solo di nobili e comandanti, bisognerà infatti attendere fino al termine della prima guerra mondiale per vedere le prime tombe al milite ignoto, rispettivamente nell'abbazia di Westminster a Londra ed alla base dell’ Arco di Trionfo a Parigi in piazza della Stella.



La Grande Guerra fu infatti di una tale portata da rendere necessario non solo un luogo, ma un simbolo di memoria per le generazioni future a fronte del sacrificio dei tantissimi caduti. Gli Stati Uniti quindi, seguirono l'esempio di Francia ed Inghilterra poco tempo dopo, quando nel 1921, Il Congresso scelse come sede del monumento il famosissimo Cimitero Nazionale di Harlington.



In Italia, infine, il 4 novembre 1921, fu deciso che la scelta del luogo sarebbe ricaduta sul Vittoriano, il cosiddetto Altare della Patria, il complesso monumentale inaugurato nel 1911 per il 50° anniversario dell’Unità d’Italia. Riconoscendo solennemente la sua valenza simbolica quale tempio del sacrificio per la patria e per gli ideali nazionali.



E voi? Siete mai stati a Roma, la città eterna, per visitare il Monumento Nazionale al Milite Ignoto?