La storia della scomparsa di un villaggio intorno al lago Anjikuni è una bufala

Il lago Anjikuni, all'estremo nord del Canada, non è un luogo ospitale. La resilienza umana sa essere incredibile e, nonostante per metà anno sia coperto di ghiaccio e neve, gli Inuit locali usavano la pozza d'acqua per sostenere le loro comunità. In questo luogo si racconta di una storia molto probabilmente falsa.

Emmett E. Kelleher, un giornalista della piccola città di The Pas, in Canada, riferì nel 1930 che una piccola comunità Inuit al largo della costa del lago Anjikuni fosse scomparsa senza lasciare traccia. Nel villaggio tutte le persone erano andate via, 25 uomini, donne e bambini. Fu Joe Labelle, un cacciatore di pellicce canadese, a trovare il villaggio completamente deserto.

All'epoca si diceva che era come se gli abitanti fossero scomparsi improvvisamente, con indumenti incompleti con ancora degli aghi, cibo appeso sopra i bracieri e nessuna traccia di violenza o di conflitto capace di spiegare l'assenza degli abitanti. Labelle - racconta Kelleher - trovo anche sette cani morti di fame. Queste creature erano vitali per la sopravvivenza della comunità e lasciarli indietro sarebbe stato quasi impensabile.

Non venne mai scoperta la causa della scomparsa... per un semplice motivo: molto probabilmente non si tratta di una storia vera. Innanzitutto perché Emmett Kelleher, il giornalista che ha raccontato il resoconto, era già stato accusato in passato di esagerazione nei suoi scritti e una delle immagini utilizzate nel suo articolo si è anche rivelata vecchia di decenni. Labelle, inoltre, affermava di essere un cacciatore esperto che conosceva bene la regione, ma i documenti mostrano che non aveva mai preso una licenza di caccia prima del 1930.

Secondo la polizia del Canada si tratta di una semplice "leggenda metropolitana" e sono in molti ad aver sfatato la storia.