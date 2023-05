La storia di Sergei Ponomarenko è la più convincente sul viaggio nel tempo

Viaggiare nel tempo è il sogno di molti e sono tanti gli utenti del web che affermano di aver trovato prove di questo salto temporale. "Indizi" che la maggior parte delle volte vengono sfatati da un semplice ragionamento, e c'è persino chi si afferma tale come Sergei Ponomarenko, una storia interessante che risale al 2006.

Sergei venne trovato a vagare per le strade di Kiev, in Ucraina, con uno strano vestito e con in mano una macchina fotografica antica. Interrogato dalle autorità competenti, l'uomo dichiarò di essere nato nel 1932 e di avere 25 anni... mostrando persino un passaporto sovietico degli anni '50 in cui dimostrava quanto affermato.

In base a quanto affermato dal rapporto della polizia, la macchina fotografica del "viaggiatore temporale" non si usava più dagli anni '50 e all'interno c'erano davvero delle fotografie di Kiev dell'epoca e includevano immagini di Sergei e di un'altra donna. L'uomo, ovviamente, nelle immagini indossava gli stessi vestiti che aveva dopo essere portato in commissariato.

Una storia davvero strana, vero? Le stranezze continuano! Alcuni affermano che poco dopo Sergeri sia scomparso nel nulla e non sappiamo più nulla sul suo conto, ma la polizia ha esaminato i documenti storici e ha trovato un uomo con quel nome scomparso nel 1958. Hanno rintracciato persino la sua ragazza, che aveva circa 70 anni, e hanno scoperto che era la donna nelle fotografie.

La sua amata ha raccontato alla polizia che Sergei era scomparso da due anni, prima di riapparire di nuovo e poi, negli anni '70, scomparire di nuovo per sempre. L'unico documento inviato alla sua spasimante era una foto di Kiev del 2050, con il protagonista della nostra storia molto più vecchio.

Il tutto sembra incredibile, ma lo YouTuber Joe Scott ha trovato l'inghippo sul suo canale. Prima di tutto, i grattacieli dietro Sergei nella foto "futura" sembrano essere edifici realmente esistenti come l'Empire State Building. Secondariamente, invece, le foto provenivano tutte da un programma televisivo ucraino chiamato Aliens.

Insomma, questa sembra essere la storia più convincente sul viaggio nel tempo, fin quando non si notano tutti questi dettagli che fanno cadere il castello di carte.