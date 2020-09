La storia del successo del famosissimo e colorato Cubo di Rubik

Tutti sanno cos'è, molti avranno tentanto di risolvere e pochi ci sono riusciti. Non è un indovinello, stiamo parlando del famoso "Cubo di Rubik", inventato nel 1974 da un giovane architetto ungherese, di nome Ernő Rubik, che stava cercando un modo per modellare il movimento tridimensionale ai suoi studenti.

Dopo mesi di lavoro, riuscì a creare il "Bűvös kocka" o Magic Cube. L'invenzione, alla fine ribattezzata con il nome che tutti conosciamo, sarebbe diventata il puzzle più popolare al mondo, con oltre 350 milioni di venduti (fino al 2018). Il cubo ha anche ispirato numerose opere d'arte e film e ha generato uno sport competitivo chiamato speedcubing, una disciplina sportiva dove i concorrenti si affrontano nella risoluzione del cubo di Rubik nel minor tempo possibile.

Rubik inizialmente credeva che il cubo avrebbe attratto coloro che avevano delle conoscenze di scienza, matematica o ingegneria, ed è rimasto scioccato quando "ha trovato la sua strada verso persone che nessuno avrebbe mai pensato potessero essere attratti da esso", scrive l'inventore del giocattolo nel suo libro "The Puzzle of Us All". Nel marzo 1981, il puzzle venne pubblicato perfino sulla copertina di Scientific American, dove lo scienziato vincitore del Premio Pulitzer, Douglas Hofstadter, lo definì "una delle cose più sorprendenti mai inventate per insegnare idee matematiche".

Il Cubo di Rubik è apparso nei negozi di giocattoli ungheresi nel 1977 ed è stato presentato in fiere internazionali del giocattolo. All'inizio degli anni '80, il cubo apparse in diverse pubblicità televisive americane e divenne persino il protagonista di una serie animata nel 1983 chiamata "Rubik, the Amazing Cube".

Al momento della sua creazione, Rubik non aveva idea se il suo cubo potesse essere rimesso a posto e gli ci volle un intero mese per risolvere il suo stesso enigma. Il successo del cubo sembrava essere di breve durata per alcuni: nel 1982, il New York Times dichiarò che era "diventato superato" e lo definì una "moda passeggera"... senza alcun dubbio un'affermazione che ancora oggi non si è realizzata per nulla.