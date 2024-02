Per la prima volta nella storia stiamo per superare la barriera che protegge il cervello

In un laboratorio dell'Università della Pennsylvania, un gruppo di scienziati sta scrivendo una nuova pagina nella storia della medicina. La loro missione? Superare la barriera emato-encefalica, quel confine quasi invalicabile che separa il flusso sanguigno dal delicato tessuto cerebrale.

Quest'ultima che protegge il nostro organismo da patogeni e tossine, rappresenta da sempre un ostacolo formidabile per la somministrazione di farmaci destinati al sistema nervoso centrale. Oggi, la stragrande maggioranza dei composti curativi, sia grandi che piccole molecole, non riesce a penetrare questa fortezza naturale. Ma la ricerca potrebbe essere vicina a un cambiamento epocale.

I ricercatori hanno sviluppato un modello semplificato della barriera emato-encefalica in laboratorio, permettendo loro di testare i migliori vettori farmaceutici. In particolare, lo studio si concentra sulla consegna di pacchetti solubili in grassi, noti come nanoparticelle lipidiche, capaci di attraversare la barriera e trasportare con sé proteine, anticorpi o persino RNA messaggero.

Queste stesse nanoparticelle lipidiche hanno reso possibile il vaccino mRNA per il COVID-19, consentendogli di entrare nelle cellule del corpo. Le terapie basate su mRNA sono promettenti nel trattamento di malattie neurologiche, poiché possono teoricamente sostituire proteine mancanti o correggere geni difettosi nel cervello.

Il passaggio attraverso la barriera emato-encefalica rimane una sfida cruciale.

Il modello sviluppato ha mostrato una maggiore capacità di attraversare questo confine rispetto ad altri, aiutando i ricercatori a identificare particelle specifiche per organi che sono state poi validate in modelli futuri. Questa scoperta apre la strada a nuovi approcci per trattare condizioni come traumi cerebrali, ictus e malattia di Alzheimer. Attualmente, solo una piccola percentuale di farmaci disponibili è attiva nel sistema nervoso centrale.

Alcuni di questi vengono iniettati direttamente nel cervello, ma questa procedura è altamente invasiva e il farmaco non si diffonde facilmente in tutto l'organo. Nel 2015, l'uso di onde sonore ha permesso per la prima volta di far passare i farmaci chemioterapici attraverso la barriera emato-encefalica, stimolando studi clinici in corso, ma questo nuovo studio adotta un approccio diverso.

Delle 14 nanoparticelle lipidiche testate in laboratorio, cinque sono state selezionate per ulteriori analisi in topi vivi. Questi pacchetti farmaceutici, contrassegnati da marcatori fluorescenti, hanno mostrato un elevato trasporto attraverso la barriera emato-encefalica. Quando iniettati nel flusso sanguigno dei topi, alcuni dei composti hanno generato un segnale bioluminescente nelle cellule cerebrali, leggibile dagli scienziati in sole sei ore.

Non tutto il farmaco è riuscito a entrare nelle cellule cerebrali, suggerendo che i ricercatori dovranno essere selettivi nella scelta dei vettori farmaceutici per la ricerca futura. Insomma, letto ciò è proprio vero che la nostra materia grigia sembra funziona come un computer quantistico.