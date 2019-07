La storia delle Terme di Bath è legata a quella dell'Ameba mangia cervello

La città di Bath, Regno Unito, è celebre per le sue splendide Terme romane antiche di 2000 anni ma esse sono legate anche ad uno spiacevole evento. Sono state chiuse nel 1978 poiché una ragazza morì di meningite mentre nuotava nelle vasche.

Negli ultimi giorni, però, le Terme sono tornate a catalizzare l’attenzione su di sé: i membri del personale hanno cercato di impedire ad un’altra ragazza di tuffarsi in acqua ma con scarso successo.

Ella, infatti, è stata immersa per ben 3 ore, portando nuovamente alla luce interrogativi sanitari legati a quelle acque. Prima di lei, a Maggio, per l’esattezza, degli attivisti avevano tentato di tuffarsi per protestare contro l’immobilismo dei Governi mondiali sulla tematica ambientale.

La storia delle Terme è antica e permette di comprendere meglio la mentalità e lo stile di vita dei nostri avi.

Furono i Greci ad idearle (una testimonianza di pregio sono gli antichi bagni ritrovati nel Palazzo di Cnosso a Creta e risalenti al II millennio a.C.) ma i Romani assorbirono profondamente la concezione dei bagni pubblici tanto che è divenuta un vero e proprio simbolo della loro cultura esportato in tutta Europa.

Le Terme erano costruite su sorgenti termali naturali intorno alle quali si sviluppavano vivaci centri con biblioteche, palestre, sale di lettura e per la cura da patologie particolare. Evidentemente, esse sono il predecessore delle moderne terme e Spa.

E’ indubbia, però, la difficoltà legata alla loro manutenzione e salubrità.

Le Terme di Bath furono scoperte nel 1870 ed un’intera strada fu demolita per rendere il luogo fruibile alla popolazione a partire dal 1897.

Sono state per anni piuttosto frequentate e molti erano soliti farsi il bagno in quelle acque durante il Festival di Bath.

Si dice fossero particolarmente efficaci, in passato, nella cura di determinati disturbi. Più tardi, la morte della giovane, però, portò a scoprire la presenza di una pericolosa ameba (Naegleria Fowleri) che può far contrarre la meningite.

La meningite amebica può verificarsi quando l’acqua, colonizzata dall’ameba, risale attraverso il naso dei malcapitati.

La malattia, tuttavia, è piuttosto rara ma sicuramente fatale e porta alla distruzione dei tessuti cerebrali.

Questa patologia così antica è tanto mutevole quanto adattabile ed è sopravvissuta, come le Terme romane, nei secoli e attraverso gli stravolgimenti ambientali e urbanistici del Regno Unito.