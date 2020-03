Questa è la storia di tre piccoli draghi di Komodo nati da un solo genitore

Un noto zoo Americano ci racconta la simpatica e strana nascita di alcuni piccoli rettili dalle fattezze di drago, concepiti senza l’intervento del maschio.

Quello che è successo a settembre in uno zoo del Tennessee, il Chattanooga zoo, può a prima vista risultarci strano ed estremamente particolare. Secondo quanto detto dagli esperti del parco, infatti, sono nati tre piccolissime creature di drago di Komodo, venute alla luce senza che alcuno degli altri maschi di Komodo dello zoo partecipasse al concepimento. Benché all'apparenza possa sembra strano che questi rettili, così simili ai draghi, possano riprodursi senza l’aiuto del maschio, in verità è un evento abbastanza comune per questa specie ed il processo biologico che permette ai draghi di Komodo di riprodursi senza l’aiuto del sesso maschile è detto partenogenesi. Bisogna anche aggiungere, tuttavia, che benché questa forma di riproduzione sia presente nei rettili, ed i draghi di Komodo sono rettili, è un evento piuttosto raro.

In particolare, gli addetti ai lavori dello zoo ci raccontano che la madre, Charlie, non era particolarmente attratta dal maschio dello zoo di nome Kadal. Ed è così che la draghessa ha deciso di riprodursi senza alcun aiuto maschile riuscendo a dare alla luce tre cuccioli, tutti maschi. Ma come mai sono nati solo individui di sesso maschile? E’ frutto del caso o esiste un fattore biologico? La determinazione del sesso è indicata, in questi animali, da dei cromosomi indicati con due lettere: W e Z. Le femmine hanno un cromosoma W ed uno Z mentre il maschio ha due cromosomi Z. Durante la partenogenesi la madre fornisce ai figli, casualmente, un cromosoma W o uno Z che poi si duplicano raddoppiandosi. Purtroppo avere due cromosomi W porta alla morte dell’embrione mentre sopravvivono solamente quelli che hanno due Z, che quindi sono di sesso maschile.

Questi animali, che possono arrivare a misurare fino a tre metri di lunghezza, sono, in natura, individui piuttosto solitari e non è strano che, al momento dell’accoppiamento, possano avere atteggiamenti violenti nei confronti del potenziale partner. Come ci dicono gli esperti dello zoo, da questo punto di vista, quindi, è un vantaggio avere la possibilità di riprodursi per partenogenesi, senza l’aiuto del maschio. Tuttavia, a volte, quando arriva l’individuo giusto, questi animali sanno essere anche monogami e instaurare relazioni che si protraggono nel tempo.