La storia dell'ultimo cittadino sovietico rimasto nello spazio per quasi un anno

Siamo il 18 maggio 1991, il cosmonauta dell'Unione Sovietica Sergei Krikalev lascia la Terra per dirigersi verso la stazione spaziale sovietica, la Mir. Molti conosceranno il destino dell'Unione in quell'anno, che venne ufficialmente sciolta il 26 dicembre 1991. Qui inizia l'incredibile storia dell'ultimo cittadino sovietico.

L'Unione Sovietica, prima che l'astronauta partisse, era già messa male e tendente al crollo definitivo. Il sito del lancio del razzo che avrebbe dovuto riportare il cosmonauta a casa, inoltre, si trovava in Kazakistan, che stava spingendo per ottenere l'indipendenza dall'URSS.

Così le due parti non riuscirono a mettersi d'accordo per il recupero di Krikalev, che stava iniziando a superare l'obiettivo stabilito per la sua missione. Poiché nessun altro aveva abbastanza esperienza per rimanere da solo sulla stazione, e i sovietici non potevano permettersi di inviare un altro cosmonauta, Krikalev decise di rimanere lassù per far andare avanti la Mir, allungando ulteriormente la sua già longeva missione.

Infine, dopo il crollo, vennero conclusi degli accordi tra America e Russia, ottenendo i finanziamenti necessari per inviare in orbita più cosmonauti e astronauti. Tre mesi dopo, il 25 marzo, dopo aver trascorso 311 giorni consecutivi nello spazio - un record per qui tempi -, Krikalev tornò finalmente sulla Terra.

Alla sua partenza era un cittadino di uno stato che ora non esisteva più, guadagnandosi l'appellativo di "ultimo cittadino sovietico".