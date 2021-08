In tutta la storia umana qualche società ha mai vissuto nel sottosuolo?

Il sottosuolo potrebbe sembrare sicuramente un luogo scomodo in cui soggiornare, soprattutto considerando il fatto che - almeno sulla Terra - la superfice è ospitale, accogliente e offre il necessario per sopravvivere. Tuttavia, una domanda è sicuramente lecita: ci sono state società umane che hanno vissuto sottoterra?

Risposta semplice: sì, ma storicamente solo durante le emergenze o quando gli esseri umani del passato non avevano altra scelta. "Il sottosuolo non ci apparteniamo. Biologicamente, fisiologicamente, i nostri corpi non sono progettati per la vita sottoterra", ha dichiarato Will Hunt, autore del libro Underground: A Human History of the Worlds Beneath Our Feet.

Le persone, però, nel corso della storia umana hanno temporaneamente vissuto sotto la superficie per vari motivi. Quando non c'erano materiali per costruire case sulla superfice, infatti, hanno scavato per creare rifugi sottoterra; in luoghi con temperature estreme, invece, si creavano "case" per resistere alla calura in estate e al freddo in inverno.

Non solo: il sottosuolo era anche un luogo per respingere potenziali invasori. Le famose città sotterranee della Cappadocia , in Turchia, furono erette per proteggersi dalle intemperie e dalle guerre (la più grande di queste città sotterranee, Derinkuyu, ospitava 20.000 persone). Gli abitanti si ritiravano sottoterra durante le emergenze, ma non restavano a lungo... forse per qualche settimana.

Insomma, le società umane non hanno mai vissuto volontariamente nel sottosuolo - almeno non per lunghi periodi di tempo - ma in futuro questa tendenza potrebbe presto invertirsi: poiché lo spazio per costruire sta finendo, luoghi come Singapore stanno esplorando le opzioni per costruire verso il basso. Ad esempio a Montreal, in Canada, esiste un luogo chiamato RÉSO che è una vera e propria città sotterranea, collegata con 30 chilometri di strade, con metropolitane, alberghi, centri commerciali e molto altro.

"Realisticamente, presto andremo sottoterra. Entro almeno 30 anni, ci saranno più ambienti di lavoro sotterranei, più luoghi di divertimento sotterranei", ha affermato infine Eun Hee Lee, assistente professore di psicologia presso l'Università di Nottingham, che studia proprio l'impatto psicologico di vivere nel sottosuolo.