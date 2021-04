La storia dell'uomo che è stato colpito da 7 fulmini ed è sopravvissuto

Nonostante non siamo in grado di spiegare scientificamente la definizione di fortuna, il ranger statunitense Roy Sullivan (1912 al 1983) può considerarsi davvero fortunato, poiché nel corso della sua vita è stato colpito in sette diverse occasioni da un fulmine... e tutte le volte è sopravvissuto.

La prima volta accadde mentre si trovava in una torre di avvistamento degli incendi che non aveva i parafulmini. Dopo che una serie di fulmini si riversò sulla torre, un ultimo fulmine colpì il ranger, provocandogli una striscia lungo la gamba e un buco nella scarpa. La seconda volta, invece, un fulmine entrò proprio dal finestrino del camion che stava guidando, uscendo dall'altro lato.

In questo caso il ranger venne preso di striscio, ma gli si bruciarono all'istante parte dei capelli e le sopracciglia. La terza volta venne colpito proprio mentre l'uomo stava facendo giardinaggio, mentre il quarto colpo fu subito nientedimeno quando si trovava all'interno dell'edificio in cui lavorava. Nelle altre tre occasioni, Sullivan venne colpito mentre si trovava in mezzo a una tempesta per due volte, mentre nell'ultima occasione quando stava pescando.

Le probabilità di essere colpiti da un fulmine negli Stati Uniti, per farvi capire la sfortuna (o fortuna, in base ai punti di vista), in un anno sono di circa 1 su 1,2 milioni. C'è da dire però che il ranger lavorava molto spesso all'aria aperta e perfino in uno stato che ha un numero relativamente alto di temporali. Attualmente, Roy Sullivan detiene il record (non ancora battuto) di "persona che è stata colpita da un fulmine più volte ed è sopravvissuta".