La storia di quest'uomo che mangiò per sbaglio un cervello umano non ti farà dormire!

Che vi faccia rabbrividire o meno, nel mondo c’è un numero di individui, seppur limitato, che conosce il sapore che ha il cervello umano. Sì, perché nel mondo esistono persone che, per un motivo o per un altro, sono cannibali e che prediligono il cervello come la parte più saporita del corpo umano.

Ora, una cosa è sapere cosa state per mangiare, un'altra è essere colti di sorpresa e avere improvvisamente in bocca cervelli umani. Questo ci porta a una bizzarra storia, di un soldato della guerra civile americana che ha vissuto sulla propria pelle questa disgustosa esperienza.

Il soldato dell'Unione, Henry Fitzgerald Charles, prestò servizio in 17 battaglie tra il 1862 e il 1865 e lasciò un breve ricordo degli eventi. Secondo un sito web che documenta l’assedio di Pietroburgo, in Virginia, uno dei discendenti di Charles ha pubblicato il libro di memorie online, che può essere letto su Dokument. L'incidente protagonista di questo articolo è avvenuto dopo una battaglia, forse in Virginia.

Henry Fitzgerald Charles stava camminando con un commilitone, osservando i cadaveri che facevano da sfondo a quella “passeggiata”. Si sedettero su un tronco per riposare e furono presto avvistati da un nemico lontano. "All'improvviso ho sentito uno sparo di pistola e allo stesso tempo la mia bocca si è riempita del cervello di un altro uomo. C'era un cecchino nei boschi lontani da qualche parte e noi eravamo un'esca troppo allettante per lui". Si immagina che Charles fosse a metà frase quando la testa del suo amico esplose.

Charles vomitò. "Se ne ho ingoiato un po’, è sicuramente venuto fuori insieme a tutto il resto che avevo nello stomaco. Tutto il mio corpo si è ribellato..." Poi è scattato al riparo.

Un evento così traumatico e disgustoso non fu presto dimenticato. Charles sembrava lottare con il destino, la probabilità e la fortuna. Uno dei due doveva essere fucilato per primo. Perché era il suo compagno? O avrebbero dovuto morire entrambi per un solo colpo? "Ho riflettuto per anni perché ha preso lui al posto mio", ha scritto. "Penso che abbia aspettato finché non ci avesse messi entrambi nel mirino in fila e avrebbe preso due piccioni con una fava, ma la testa del mio amico risultò troppo dura e rifletté il proiettile".

Charles scrive persino che un altro evento accidentale ha portato altre parti del corpo pericolosamente vicino alla sua bocca. "Una notte sono stato anche colpito in faccia da un pezzo di carne umana a Pietroburgo. Con quale parte del corpo non so dire, visto che all'epoca non era mia preoccupazione indagare..."

Complessivamente, la guerra civile ha provocato oltre 600.000 vittime e altre 400.000 sono rimaste ferite.

