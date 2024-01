Questa è la storia vera che ha ispirato la nuova stagione di True Detective

Nel gennaio del 1959, nove escursionisti esperti perirono sulle pendici del Monte Kholat Syakhl, in un evento noto come l'incidente del Passo Dyatlov. Questo mistero ha ispirato la serie stagione di "True Detective: Night Country", che narra di ricercatori scomparsi nell'Artico Alaskano e ritrovati congelati.

L'incidente del Passo Dyatlov - nonostante le teorie che spieghino più o meno il fatto - è ancora avvolto nel mistero. I nove escursionisti, partiti per una spedizione nelle montagne degli Urali, non arrivarono mai a destinazione. Un mese dopo, i soccorritori scoprirono la loro tenda, tagliata dall'interno, e i primi due corpi furono trovati vicino ai resti di un fuoco, scalzi e in biancheria intima.

Altri tre corpi furono trovati congelati, mentre gli ultimi furono scoperti quasi tre mesi dopo in una gola, con mutilazioni fisiche. Le autorità sovietiche conclusero che tre morirono per traumi fisici e gli altri per ipotermia.

Diverse teorie sono state proposte per spiegare l'incidente, da valanghe a idee più esotiche come alieni e esperimenti militari segreti. Tuttavia, il mistero persiste. La regista Issa López ha espresso la sua fascinazione per questi misteri, creando quindi un palcoscenico molto interessante e definito in sede di recensione un grandioso incubo gelido.

Insomma, ancora una volta non serve la fantasia per creare storie davvero macabre e capaci di appassionare chiunque: basta osservare quello che succede intorno a noi.