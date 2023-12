Perché durante la Guerra Fredda Henry Kissinger visitò la Cina in segreto?

Nel 1971, in piena guerra fredda, l'allora Presidente degli Stati Uniti, Richard Nixon, incaricò il proprio Segretario di Stato, Henry Kissinger, di volare in gran segreto in Cina e di incontrare i vertici di Pechino.

L'avvicinamento diplomatico verso un paese dell'allora blocco sovietico non era certo una passeggiata: per farlo l'amministrazione Nixon si rivolse all'alleato Pakistan che, attraverso l'ambasciatore Joseph Farland, si frappose come intermediario diretto. Lo scambio di messaggi tra Usa e Cina durò un anno, l'obiettivo era quello di organizzare un incontro tra Nixon e l'allora presidente cinese Mao Zedong.



A maggio del 1971 l'esigenza di un incontro di persona non fu più rimandabile, e Nixon scelse proprio Henry Kissinger come inviato diplomatico per organizzare l'incontro tra i due presidenti (ecco un'altra bizzarra storia del Presidente Adams che voleva incontrare gli uomini talpa al centro della terra).

Nel tentativo di mantenere la massima riservatezza sul viaggio, Kissinger ordinò a Farland di incontrarlo a Los Angeles per poi prendere un jet privato insieme a lui e volare a Palm Springs. Questo aereo in particolare si porta dietro una storia al quanto bizzarra: Farland, da buon ex agente dell'FBI, indagò riguardo al mezzo per capire dove Kissinger lo avesse recuperato, scoprendo che nei posaceneri all'interno vi era inciso il nome di Frank Sinatra.



L'incontro tra i due, in veste civile, avvenne in un patio di Palm Spings con tanto di drink in mano e maniche corte. Farland ha ricordato che fu proprio qua che su due piedi Kissinger chiese lui di farlo arrivare in Cina e di non farne parola con nessuno, nemmeno col suo capo diretto, il Segretario di Stato.

Fu proprio in questi giorni, inoltre, che scoppiò lo scandalo dei Pentagon Papers. La vicenda è passata alla storia come una delle più grandi fughe di notizie riservate di sempre, svelando molti retroscena sulla guerra in Vietnam e che coinvolsero direttamente sia Nixon che Kissinger. Data l'attenzione mediatica che questa vicenda portò all'interno dello studio ovale, il rischio che anche la questione del viaggio segreto in Cina venisse fuori era molto alto.



Il piano di Kissinger per arrivare in Cina lontano dagli occhi della stampa prevedeva di andare in Pakistan attraverso la scusa di un "tour di routine in Asia". Al suo arrivo Kissinger finse un leggero malore (un mal di pancia) che lo avrebbe costretto a fermarsi lì per circa 4 giorni. In questo breve lasso di tempo prese un volo (rigorosamente travestito) dal Pakistam verso Pechino.



Una volta atterrato in Cina Kissinger rimase affascinato dalla ricchezza storica del paese. L'atmosfera di assoluta segretezza, tuttavia, non fu molto apprezzata dai cinesi, i quali erano infastiditi dal fatto che, secondo loro, gli americani si vergognassero di far sapere che avevano dei rapporti con loro.



L'incontro diplomatico avvenne con il Premier Zhou Enlai, definito da Kissinger "una delle persone più intelligenti che abbia mai conosciuto", attraverso il quale gli americani riuscirono a stabilire un rapporto diplomatico abbastanza solido da creare un terreno fertile per l'inizio di un dialogo tra i due paesi. Al ritorno negli Stati Uniti di Kissinger infatti, Nixon annunciò pubblicamente l'intenzione di andare in Cina in veste ufficiale (proprio grazie a quei rapporti diplomatici allacciati da Kissinger).

Nonostante i successi iniziali e l'entusiasmo generato dall'annuncio del viaggio di Nixon, la situazione rimase fragile, con un rapporto di fiducia tra Stati Uniti e Cina che tutt'oggi resta una questione molto delicata.

Questa vicenda (ovviamente) ha scatenato negli anni teorie complottiste di ogni sorta; basti pensare che negli Stati Uniti, fino a non molto tempo fa, la maggior parte della popolazione non credeva del tutto alla teoria dell'evoluzione.