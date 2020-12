Ecco la storia che viene raccontata in tutto il mondo da 100.000 anni

A dicembre, in direzione del cielo settentrionale, è possibile osservare uno spettacolare ammasso di stelle noto come le Pleiadi, o le "sette sorelle" (che poi, in realtà, sono solo sei stelle). Una storia riguardante queste "sette sorelle" si fa strada in diverse culture da almeno 100.000 anni. Come ha fatto a diffondersi in questo modo?

Nella mitologia greca, le Pleiadi erano le sette figlie del Titano Atlante che Zeus trasformò in stelle per proteggerle dal cacciatore Orione. Secondo la storia, una sorella si innamorò di un mortale e si nascose, motivo per cui vediamo solo sei stelle. Una storia simile si trova tra i gruppi aborigeni di tutta l'Australia.

Molte storie aborigene raccontano di Orione che insegue le sette sorelle, mentre giustificano la mancanza di una di loro con la morte, che sia troppo giovane per "splendere", o con il suo rapimento. Possiamo trovare storie simili sulle Pleiadi nelle culture europee, africane, asiatiche, indonesiane, native americane e australiane aborigene.

Come mai queste storie sono così simili a quelle greche? Gli antropologi pensavano che gli europei abbiano portato la storia greca in Australia, dove successivamente è stata adattata dagli aborigeni per i propri scopi. Tuttavia, le storie degli aborigeni sembrano essere molto, molto più antiche del contatto europeo. Senza contare che, per almeno 50.000 anni, ci sono stati pochi contatti tra la maggior parte delle culture aborigene australiane e il resto del mondo.

Potrebbe esserci una soluzione: queste storie sembrano essere molto più antiche di quello che pensiamo, e risalgono circa a 100.000 anni. Poiché tutti gli esseri umani moderni discendono da persone che vivevano in Africa, queste storie potrebbero essere state diffuse dagli antichi uomini che vivevano nel continente che si sono spostati nei vari angoli del globo.

100.000 anni fa, inoltre, le stelle sembravano davvero sette (così come potrete osservare in calce alla notizia), motivo per cui sono state chiamate in questo modo e oggi, invece, ne vediamo solo sei. È possibile che le storie delle Sette Sorelle siano così antiche che venivano raccontate intorno ai fuochi, in Africa, 100.000 anni fa?