Storica alleanza tra Netflix e Mediaset: Stranger Things arriva su Italia 1?

Sta avendo risonanza internazionale l'indiscrezione riportata da Bloomberg, ancora non confermata ma nemmeno smentita, secondo cui Mediaset e Netflix avrebbero stretto una partnership pluriennale che prevede la produzione di sette pellicole originali in Italia.

Si tratta dell'accordo più importante stretto in Italia nel mercato dello streaming, che potrebbe avere delle ripercussioni importanti sul mercato dell'intrattenimento del nostro paese. La partnership prevede che Netflix sostenga la maggior parte dei costi di produzione per i film, da lanciare prima online e poi sulle reti del Biscione.

Secondo le indiscrezioni raccolte, l'amministratore delegato del colosso dello streaming americano, Reed Hastings, martedì 8 Ottobre potrebbe arrivare a Roma per mettere nero su bianco l'accordo e tenere un evento di lancio a cui potrebbe essere presente anche il CEO di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, che proprio lo scorso agosto aveva lanciato la sfida a Netflix.

Uno dei primi frutti di questa alleanza potrebbe essere il passaggio su Italia 1 della serie cult di Netflix, Stranger Things, di cui proprio qualche giorno fa è stata annunciata la quarta stagione. La trasmissione in chiaro potrebbe garantire al servizio americano un'esposizione mediatica ancora più elevata, che si andrebbe aggiungere all'incredibile successo ottenuto.

Secondo quanto affermato da Variety, Netflix avrebbe accelerato sull'accordo in quanto intende raggiungere quota due milioni di abbonati in Italia in poco tempo, anche grazie ad un investimento complessivo da 200 milioni di Euro per la produzione di serie e contenuti originali nel prossimo biennio.