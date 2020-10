Momento storico: dopo 3.000 anni in Australia viene reintrodotto il diavolo della Tasmania

Dopo circa 3.000 anni il diavolo della Tasmania torna in terra australiana. Non sappiamo ancora la causa della scomparsa di questa creatura dall'Australia continentale, e potrebbe essere stata la caccia eccessiva da parte degli indigeni australiani o, secondo le prove a nostra disposizione, l'introduzione del dingo.

Aussie Ark, il gruppo che ha guidato la reintroduzione, ha liberato 26 creature in un santuario (protetto e chiuso) nel New South Wales vicino al Barrington Tops National Park. Ogni marsupiale è stato dotato di un collare radio e moltissime trappole fotografiche sono presenti all'interno del santuario. Ciò consentirà agli scienziati di studiarli in un ambiente controllato per vedere come se la cavano e l'interazione con altri animali selvatici.

La loro reintroduzione potrebbe aiutare a combattere la piaga dei gatti selvatici che stanno decimando le creature del continente. Un documento del 2018 ha scoperto che i felini uccidono 316 milioni di uccelli e 800 milioni di mammiferi all'anno. I ricercatori hanno provato perfino ad addestrare le creature native a temere i gatti selvatici e l'introduzione del diavolo della Tasmania potrebbe riequilibrare gli ecosistemi.

"Il diavolo riempie la nicchia ecologica di spazzini e predatori. Coesiste con la fauna australiana, in particolare con i piccoli mammiferi/marsupiali. Dall'insediamento europeo in Australia, abbiamo perso quasi 40 specie. Questo è [...] il più alto tasso di estinzione sulla Terra, principalmente a causa della volpe e del gatto selvatici", afferma infine Tim Faulkner, presidente di Aussie Ark.

Insomma, più che un diavolo, potrebbe rivelarsi un angelo per le specie autoctone presenti in Australia.