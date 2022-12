Storico accordo dalle Nazioni Unite: il 'patto di pace con la natura'

Lunedì di questa settimana i paesi delle Nazioni Unite hanno raggiunto un accordo storico per invertire tutta la distruzione ambientale condotta in questi anni. Un vero e proprio "patto di pace con la natura".

"Stiamo finalmente iniziando a stringere un patto di pace con la natura", esordisce il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. I rappresentati dei vari paesi hanno accolto con gioia questo risultato: dal presidente del ministro dell'Ambiente cinese Huang Runqiu a Ursula von der Leyen, presidentessa della Commissione europea.

Cosa prevede l'accordo raggiunto? Quest'ultimo si impegna a garantire il 30% del pianeta come zona protetta entro il 2030, di raccogliere 30 miliardi di dollari in aiuti annuali per la conservazione e del mondo in via di sviluppo e di fermare le estinzioni causate dall'uomo delle specie minacciate.

I 23 obiettivi dell'accordo parlano anche del risparmio di centinaia di miliardi di dollari sui sussidi agricoli dannosi per l'ambiente, riducendo il rischio derivante dai pesticidi e affrontando le specie invasive, e si impegnano anche a salvaguardare i diritti degli indigeni come amministratori delle loro terre (cosa che non sta avvenendo durante della costruzione di The Line, la città futuristica in Arabia Saudita).



Cosa ne pensate? Solite affermazioni politiche che abbiamo più volte sentito negli anni - come ad esempio le poche azioni attuali per raggiungere gli Accordi sul clima di Parigi - o questa volta le cosa potranno cambiare davvero?