Storico annuncio di Apple: i Mac avranno CPU proprietarie!

E' stato uno dei rumor maggiormente circolati sul web nelle ultime settimane ed ha trovato conferma durante il keynote di apertura della WWDC. Tim Cook infatti ha annunciato il passaggio dei Mac ai chip proprietari con architettura Apple Silicon.

L'annuncio è arrivato a margine della presentazione del nuovo macOS Big Sur. L'amministratore delegato, insieme ad alcuni ingegneri, ha evidenziato i benefici che avranno i Mac da questa transizione, facendo un parallelo con quelli portati su iPad, iPhone ed Apple Watch, che come noto integrano chip progettati direttamente da Apple. L'architettura è sviluppata da Apple ma si basa su Core ARM e arriverà, prossimamente, su diversi Mac, prendendo il posto delle CPU Intel. Queste verranno comunque impiegate su altre varianti.

In termini assoluti, è previsto un miglioramento non solo delle performance, ma anche dell'efficienza energetica, a cui si aggiunge una maggiore sicurezza per i dati personali memorizzati sui computer. Apple avrà maggiore controllo su tutti gli aspetti, e potrà integrare tutte le tecnologie in proprio possesso.

Apple si è anche soffermata sull'aspetto software. Federighi ha parlato di alcune applicazioni native per Apple Silicon, ma ha anche affermato che nel giro di pochi giorni gli sviluppatori saranno in grado di rendere compatibili le loro app con la nuova CPU. Tra le società che stanno collaborando con Apple per portare la loro suite di applicazioni su Apple Silicon figurano anche Microsoft ed Adobe. E' stata mostrata una demo di Photoshop, Lightroom, ma anche Powerpoint, Word ed Excel, e la reattività è sembrata davvero impressionante.



Come ampiamente prevedibile, la transizione non sarà immediata e richiederà due anni per il completamento. Entro fine anno però arriverà il primo Apple Silicon. Cook ha comunque affermato che è in programma il lancio di nuovi Mac con processori Intel, il che vuol dire che Apple non passerà esclusivamente ai processori Apple Silicon.