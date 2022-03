Ecco lo storico annuncio della NASA e Hubble: scoperta la stella più lontana di tutte

Dopo che la NASA ci ha stuzzicato con un annuncio previsto per oggi, la notizia è finalmente arrivata: è stata scoperta la stella più lontana di sempre. Il risultato è stato un vero colpo di fortuna, poiché per individuare l'astro è stato necessario l'aiuto della strumentazione del telescopio e l'effetto lente gravitazionale.

La stella è stata soprannominata Earendel dagli astronomi e ha emesso la sua luce entro il primo miliardo di anni dell'universo. Si tratta di una scoperta storica, poiché il precedente record di distanza di Hubble, avvenuto nel 2018, era di circa 4 miliardi di anni dopo il Big Bang (a proposito, ecco l'effetto lente gravitazionale osservato dai telescopi).

Il corpo celeste si trova all'interno dell'enorme ammasso di galassie WHL0137-08. È qui che entrerà in gioco il telescopio spaziale James Webb: lo strumento analizzerà questo ammasso per conoscere la luminosità, la temperatura e la composizione di Earendel. Quest'ultima, anche se gli esperti ne dubitano, potrebbe essere una stella di prima generazione.

La stella appena rilevata è così lontana che la sua luce ha impiegato 12,9 miliardi di anni per raggiungere la Terra, apparendoci come quando l'universo aveva solo il 7% della sua età attuale. "Normalmente a queste distanze, intere galassie sembrano piccole macchie, con la luce di milioni di stelle che si fonde insieme", ha dichiarato l'astronomo Brian Welch della Johns Hopkins University di Baltimora. "La galassia che ospita questa stella è stata ingrandita e distorta dalle lenti gravitazionali in una lunga mezzaluna che abbiamo chiamato Sunrise Arc".

Insomma, una scoperta davvero incredibile.