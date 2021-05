Momento storico: la Cina ha fatto sbarcare con successo il suo lander su Marte

Così come vi abbiamo annunciato precedentemente, nella nottata di oggi (ora italiana) la Cina ha effettuato con successo l'atterraggio del suo primo veicolo spaziale sulla superficie di Marte, diventando il secondo paese a farlo e superando indenni i famigerati "sette minuti di terrore".

Solo la NASA è riuscita - come ben sappiamo - a far atterrare e funzionare un rover sul pianeta (non considerando la navicella spaziale Mars 3 dell'Unione Sovietica atterrata sul pianeta nel 1971 e rimasta in funzione per 20 secondi). La missione della Cina, che coinvolge tre veicoli spaziali differenti, è ambiziosamente complessa per iniziare l'esplorazione del Pianeta Rosso.

Dopo l'atterraggio, il lander dispiegherà il rover cinese Zhurong (dal nome del dio del fuoco dell'antica mitologia cinese), un veicolo che funziona ad energia solare e ha sei ruote. Il rover trasporta una suite di strumenti di bordo, tra cui due telecamere, un Mars-Rover Subsurface Exploration Radar, un Mars Magnetic Field Detector e un Mars Meteorology Monitor.

Il rover Zhurong si imbarcherà adesso in una missione di almeno tre mesi per studiare il clima e la geologia di Marte. "Il compito principale di Tianwen-1 è eseguire un'indagine globale ed estesa dell'intero pianeta utilizzando l'orbiter e inviare il rover su posizioni di superficie di interesse scientifico per condurre indagini dettagliate con alta precisione e risoluzione", hanno scritto gli scienziati della missione su Nature Astronomy lo scorso anno.

Il rover di circa 240 kg è quasi il doppio del peso del rover cinese Yutu (che si trova attualmente sul lato nascosto della Luna).