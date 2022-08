Questo storico manoscritto di Galilei è in realtà contraffatto, lo studio

L’Università del Michigan, da poco meno di un secolo, è in possesso di un manoscritto firmato da Galileo Galilei in persona, in cui descrive una nuova tipologia di telescopio e corpi celesti in orbita attorno a Giove. Sarebbe un vero peccato se “uno dei gioielli” della biblioteca dell’università statunitense si rivelasse un falso...

La constatazione di corpi in orbita attorno a Giove ha contribuito ad avvalorare la teoria eliocentrica di Niccolò Copernico; tuttavia, il pezzo di carta che affermerebbe ciò è non è frutto della mano di Galilei, afferma l’università a seguito di un’indagine. Piuttosto, il documento è stato contraffatto nel XX secolo, molto probabilmente da un uomo di nome Tobia Nicotra.

Il dubbio è sorto per la prima volta quando Nick Wilding, storico della Georgia State University e studioso di Galileo, ha osservato un'immagine del manoscritto del Michigan, secondo il Times. Il suo corso, "Falsi, facsimili e copie sofisticate", e le sue pubblicazioni hanno contribuito all’individuazione di false fonti, come una copia del Sidereus Nuncius di Galileo che includeva una luna colorata, presumibilmente, dallo stesso scienziato.

Le filigrane del documento possono palesarsi quando vengono esposte alla luce e rivelare quando e dove è stata creata una carta. Wilding ha continuato la sua indagine sul manoscritto e ha scoperto che il pezzo di carta era stato nelle mani di Nicotra, un noto falsario del XX secolo.

Ha anche fatto risalire la filigrana alla città italiana di Bergamo e ha scoperto che potrebbe combaciare con la struttura della carta di un libro intitolato “Le antiche cartiere dell'ex impero austro-ungarico e le loro filigrane”. La biblioteca del Michigan era in possesso del libro, quindi Wilding ha contattato la biblioteca e li ha incoraggiati a dare un'occhiata.

La filigrana del manoscritto non compare in nessun testo precedente all’anno 1770, cioè 160 anni dopo la presunta creazione del documento. Non ci sono più dubbi: a seguito di questa prova, l'università ha concluso che il manoscritto è, in effetti, un falso del XX secolo.

[Biblioteca dell'Università del Michigan]