Momento storico per la NASA: dopo nove anni effettuerà il suo primo volo verso l'ISS

27 maggio. Segnatevi questa data nel calendario, perché sarà il giorno in cui SpaceX e NASA invieranno due astronauti alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) dal Kennedy Space Center, in Florida. L'avvenimento sarà il primo lancio con equipaggio degli Stati Uniti dalla fine del programma Space Shuttle nel 2011.

Saranno Robert Behnken e Douglas Hurley ad essere lanciati verso la Stazione Spaziale Internazionale all'interno della Dragon Crew Capsule, posizionata in cima al famosissimo razzo Falcon 9 di SpaceX, l'agenzia privata spaziale di Elon Musk.

Una volta che la capsula Dragon Crew attraccherà con l'ISS, Behnken e Hurley si uniranno al resto dell'equipaggio dell'Expedition 63, qui eseguiranno test sulla capsula e condurranno ricerche con il resto del team. La durata della loro missione non sarà annunciata fino a quando gli astronauti non raggiungeranno la stazione spaziale, così la NASA e SpaceX potranno determinare quando saranno pronti per il prossimo lancio con equipaggio.

SpaceX e Boeing sono stati entrambi assunti dalla NASA come parte del suo programma, che utilizzerà aziende aerospaziali private per aiutare a condurre la prossima era dei viaggi nello spazio. Negli ultimi cinque anni, infatti, le compagnie hanno faticato per tenere il passo con le richieste della NASA di portare gli astronauti nello spazio senza dover fare affidamento su veicoli spaziali russi, l'unico modo (ancora per poco) per raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale.