Momento storico: Richard Branson vola nello spazio e inaugura il turismo spaziale

Richard Branson è riuscito nella sua impresa ed è diventato il primo miliardario - nonché civile - ad andare nello spazio. A bordo del veicolo VSS Unity SpaceShipTwo di Virgin Galactic (la sua compagnia), Branson si è spinto dove molti prima di lui hanno solo immaginato di arrivare, dando il via a una nuova era futura: quella del turismo spaziale.

L'aereo da trasporto di SpaceShipTwo è decollato alle 10:40 vicino a Truth or Consequences, nel New Mexico. Il miliardario non era solo: sulla navetta c'era Beth Moses, capo istruttore degli astronauti di Virgin Galactic; Colin Bennett, ingegnere capo delle operazioni Virgin Galactic; e infine Sirisha Bandla, vicepresidente degli affari governativi e delle operazioni di ricerca della compagnia.

In particolare, l'equipaggio di quattro uomini ha potuto sperimentare qualche secondo di assenza di gravità, prima che la VSS Unity tornasse con successo sulla Terra. "Diciassette anni di duro lavoro per portarci così lontano", ha dichiarato Branson, che si è congratulato con i suoi compagni dell'equipaggio. Il viaggio, inoltre, è stato definito da lui stesso "un'esperienza di una vita".

Com'è avvenuto il viaggio? Innanzitutto un aereo Virgin Galactic - chiamato WhiteKnight - ha prima raggiunto un'altezza di 15 chilometri da terra. Successivamente, il VSS Unity si è staccato dall'aereo principale e si è alzato in volo fino a circa 80 chilometri dal suolo. C'è da dire che non sono stati superati gli 86 km, e la navicella è rimasta al di sotto della linea di Karman, il confine "ufficiale" che segna convenzionalmente il confine tra l'atmosfera terrestre e lo spazio esterno.

L'impresa, comunque, è stata davvero incredibile.