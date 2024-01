Storico sorpasso di Apple: supera Samsung ed è il primo brand di smartphone al mondo

Dopo quasi un decennio, Samsung non è più il primo produttore di smartphone al mondo per unità spedite. Come rilevato dall’analisi di mercato targata IDC, infatti, Apple ha superato Samsung come primo brand di smartphone a livello globale nel corso dell’anno appena concluso.

Il colosso di Cupertino infatti ha venduto 234,6 milioni di iPhone, ottenendo una quota di mercato del 20,1%, mentre Samsung si è fermata a 226,6 milioni di Galaxy con una quota del 19,4%. Per Samsung si tratta di un calo del 13,6% rispetto al numero di unità distribuite nel 2022, quando si erano attestate a 262,2 milioni di unità.

Complessivamente, nel 2023 l’intero mercato è stato in sofferenza ed ha registrato una contrazione del 3,2% rispetto al 2022. Il 2024 però potrebbe essere un anno positivo per Samsung che si appresta a presentare la serie Galaxy S24 che punterà tutto sull’intelligenza artificiale, un aspetto che dà al produttore grande fiducia per il futuro. A ciò si aggiungeranno anche i Galaxy Z Flip6 e Z Fold6 che dovrebbero arrivare nel corso dell’estate con importanti miglioramenti.

Non è chiaro quale sia il modello di iPhone più popolare, sebbene alcune analisi e previsione emerse nelle scorse ore parlavano di un ottimo riscontro ottenuto dall’iPhone 15 Pro Max, che sfoggia una scocca in titanio ed una fotocamera notevolmente migliorata rispetto al modello precedente.

Il terzo produttore al mondo è stato Xiaomi con una quota di 12,5% e 146 milioni di unità spedite, comunque in calo del 4,7% rispetto all’anno precedente. In calo anche le spedizioni di OPPO di quasi il 10% nel 2023.