Storico sorpasso in Germania: Amazon Prime Video supera Netflix per numero di utenti

Ebbene si, in Germania è successo l'impensabile. Secondo i dati diffusi da Ampere Analytics, infatti, nella nazione europea il numero di abbonati ad Amazon Prime Video ha superato quello di Netflix, e nel 2022 il divario tra le due piattaforme potrebbe aumentare ulteriormente.

I ricercatori stimano che il numero di utenti attivi ad Amazon Prime Video nel 2021 sia cresciuto da 1,4 a 12,6 milioni, mentre il concorrente Netflix ha riportato una crescita di solo 300mila sottoscrizioni a 9,6 milioni.

Come dicevamo poco sopra, la rivista Der Spiegel osserva che nel 2022 il divario dovrebbe aumentare ulteriormente: i ricercatori infatti prevedono che Amazon raggiunga 13,8 milioni di clienti attivi in Germania entro la fine di quest'anno, mentre Netflix ne avrà solo 10 milioni. Si tratta dell'unico mercato in Europa Occidentale dove Prime Video è avanti a Netflix, ma è indubbio che una spinta importante a questo sorpasso l'abbia avuto non solo il calcio (Prime Video in Germania trasmette la Champions League, come avviene in Italia), ma anche il fatto che sia integrato nell'abbonamento Prime di Amazon.

In Italia la situazione sembra essere molto differente rispetto a quella della Germania, sebbene gli aumenti dei prezzi di Netflix abbiano suscitato non poche perplessità tra gli abbonati del Bel Paese.