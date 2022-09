Storico sorpasso di iPhone ai danni di Android negli USA: superata quota 50%

A pochi giorni dalla presentazione dei nuovi iPhone 14, arriva un’ottima notizia per Apple. Gli iPhone infatti hanno superato i dispositivi Android ed ora rappresentano più della metà degli smartphone utilizzati negli Stati Uniti.

A certificare questo sorpasso è stata Counterpoint Research, secondo cui gli iPhone ora deterrebbero una quota di mercato superiore al 50%, la più alta dal lancio del 2007.

“I sistemi operativi sono come le religioni, senza cambiamenti significativi. Ma negli ultimi quattro anni il flusso è stato costante da Android verso iOS. E’ una pietra miliare che potremmo vedere replicata anche in altri paesi ricchi di tutto il mondo” ha affermato il direttore della ricerca di Counterpoint, Jeff Fieldhack.

I dati di Counterterpoint si basano sugli smartphone in uso, anche noti come “base installata attiva”, un’espressione che il CFO di Apple Luca Maestri è solito riprendere anche durante le conference call in cui è solito annunciare i risultati finanziari.

Come si può vedere dal grafico presente in calce, dal 2018 in poi si è assistito ad un trend continuo e costante che ha portato al risultato certificato a giugno 2022. Una buona notizia per Apple, in un periodo di grave incertezza economica, con l'inflazione che sta raggiungendo livelli record.