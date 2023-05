Questo storico telescopio della NASA potrebbe vivere ancora più a lungo

Dopo che la NASA ha discusso dei piani per riportare in vita il telescopio Spitzer, anche il Chandra X-Ray Observatory - lanciato in orbita terrestre nel luglio 1999 per studiare gli eventi ad alta energia nell'universo - potrebbe continuare la sua esplorazione nello spazio ancora più a lungo grazie alla volontà dell'agenzia spaziale.

Negli ultimi 18 mesi, Northrop Grumman ha esplorato l'idea di poter attuare una manutenzione "straordinaria" a Chandra per continuare la sua missione. I primi piani sono stati presentati nel Goddard Space Symposium dell'American Astronomical Society nel marzo 2022.

È stato poi direttore senior dello sviluppo aziendale presso la filiale di Northrop Grumman, SpaceLogistics. L'idea è semplice: inviare verso Chandra un rimorchiatore spaziale costruito appositamente per il telescopio per riportarlo vicino l'orbita terrestre (poiché attualmente si trova oltre quella della luna).

L'impresa "potrebbe estendere la vita Chandra di decenni", ha osservato il responsabile. La missione non solo consentirebbe al telescopio di continuare a scrutare l'universo nelle lunghezze d'onda dei raggi X, che sono impossibili da vedere da terra, ma anche di lavorare insieme con il James Webb Space Telescope.

"Pensiamo di avere opzioni che aiutano la NASA a sostenere (Chandra) a una frazione del prezzo di un nuovo osservatorio", osserva Northrop Grumman. Il team suggerisce che i problemi principali a cui pensare durante la manutenzione di Chandra sarebbero il rifornimento e il mantenimento della precisione scientifica dei suoi strumenti, ma staremo a vedere cosa succederà in futuro.