Ma dietro le storie dei ninja, quanta verità c'è? Ecco come nascono gli shinobi

Se chiedessi ad un vecchio di immaginarsi un ninja, penserebbe ad un individuo estremamente agile, proveniente dall’Oriente; se lo chiedessi ad un adulto si inizierebbero ad avere maggiori dettagli, soprattutto circa la loro furtività e l’importanza di mantenere l’anonimato; se lo chiedessi ad un ragazzo... Gli verrà in mente Naruto!

Ma un ninja è davvero tutto questo? Soffermiamoci su qualche dato. La prima apparizione di questo misterioso gruppo nella terra del Sol Levante avviene durante il XV secolo, mentre l’Italia iniziava a creare le fondamenta del Rinascimento di Leonardo, Ariosto, Michelangelo e Machiavelli.

Gli eventi che però li vedono protagonisti di considerevoli parentesi storiche sono gli anni del XI secolo: il clan Koga e il clan Iga si contendono la supremazia del territorio nipponico ricorrendo a metodi di combattimento insoliti: l’inganno, l’imboscata e l’infiltrazione anziché l’onorevole stile di combattimento dei samurai.

Dopo quattrocento anni, il Giappone era lo scenario degli “Stati in guerra” o Sengoku. A muovere le pedine sono i daimyo ovvero i signori dei feudi. Per mantenere il controllo nelle aree di influenza e sferrare attacchi diretti ai loro nemici, i daimyo ricorrevano ai Samurai, ma per lavori più “particolari”, dove l’approccio richiesto era di tipo celato e clandestino, assumevano i ninja.

È per questo motivo che lo storico britannico Stephen Turnbull, esperto di storia militare giapponese e del periodo dei Samurai, sostiene che i ninja provenivano dalle classi inferiori giapponesi. Infatti, questi erano erano più propensi a commettere atti senza orgoglio e onore pur di farsi pagare, a differenza dei samurai di classe superiore che seguivano il bushido, "la via del guerriero". Il conflitto ideale fra queste due figure è magistralmente mostrato nel videogioco Ghost of Tsushima.

Il classico completo da ninja, differentemente dalle trasposizioni hollywoodiane, presentava un cappuccio e il vestiario era progettato per essere largo, per consentire una facile mobilità. Per la precisione, l’equipaggiamento sarebbe determinato dal tipo di mansione per cui erano stati assoldati. Se l’obiettivo è una semplice ricognizione, non ha senso attirare l’attenzione con vestiti estremamente larghi o ricoperti da veli neri fino al volto. Basterebbe vestirsi da mercante o contadino e il gioco è fatto!

Anche la parola ninja è frutto, probabilmente, della cultura pop. I rotoli del periodo Sengoku menzionano una persona conosciuta come shin-no-mono (abbreviato in shinobi), che significa una persona che "ruba" o si nasconde. Altri nomi che gli shinobi usavano erano monomi "colui che vede", Iga mono "colui che è di Iga", nokizaru "macaco sul tetto" e rappa "ruffiano".