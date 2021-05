Questa è una delle storie di omicidio più bizzarre di tutte

Siamo il 25 aprile 1935, ci troviamo all'Acquario Coogee di Sydney (Australia) e sta per succedere qualcosa di molto strano: uno squalo tigre di 4,4 metri ha appena vomitato un braccio umano con il tatuaggio di due pugili che si scontrano. All'arrivo della polizia la domanda in mente è stata principalmente una: cos'è successo?

Grazie al tatuaggio e alle impronte digitali, il fratello della vittima identificò la parte del corpo come il braccio sinistro di James "Jimmy" Smith, un pugile dilettante di 45 anni nato in Inghilterra che lavorava in una sala da biliardo al centro di Sydney. Questa è l'inizio di una storia surreale, fatta di malavita e loschi giri di affari, culminata in un omicidio.

In seguito si scoprì che James Smith aveva numerosi giri d'affari con la malavita della città, in particolare con l'uomo d'affari Reginald Holmes. James venne coinvolto nel lucroso business dell'utilizzo di barche per la consegna di droga al largo della costa di Sydney. Tuttavia i rapporti tra i due ben presto si inasprirono e, come succede in questi casi, l'uomo d'affari cercò di "mettere a tacere" il suo compagno.

Accadde proprio in questo modo: l'uomo d'affari ingaggiò il sicario Patrick Brady che uccise il povero pugile e decise di ricattare a sua volta Holmes, portando un braccio mozzato di Smith a casa sua e chiedendo una grande cifra di denaro in cambio per mantenere il silenzio. Holmes venne trovato morto a casa sua proprio il giorno della sua testimonianza (dopo aver deciso di raccontare tutto davanti a un giudice) e, ad oggi, nessuno è stato accusato dell'omicidio di James "Jimmy" Smith.

Un'altra domanda rimane aperta: cosa ci faceva il braccio del pugile all'interno dello stomaco di uno squalo? Secondo una teoria, dopo che Brady portò il braccio a casa di Holmes, quest'ultimo in preda al panico gettò il braccio nell'oceano. Si ipotizza che un piccolo squalo si sia imbattuto nell'arto e lo abbia inghiottito intero, solo per essere mangiato dallo squalo tigre nel giro di pochi giorni.

Lo squalo tigre, infine, venne catturato e portato all'acquario... dando inizio alla strana storia.