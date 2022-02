Uno stormo di tacchini sta distruggendo un centro di ricerca della NASA

I ricercatori della NASA hanno dovuto affrontare una "problema" molto più terrestre del solito. Uno stormo di tacchini si è infatti stabilito presso l'Ames Research Center di Mountain View, in California, diventando così distruttivo da richiedere l'intervento dei funzionari della fauna selvatica per escogitare un piano per evacuarli.

I funzionari del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti hanno affermato che, sebbene i tacchini vivessero nei dintorni dell'area già da diversi anni, solo recentemente un gruppo di loro aveva iniziato a scatenare il caos.

Il San Jose Mercury News ha riferito che automobili, aree private e persino persone sono state oggetto di aggressione da parte dei bellicosi gallinacei. Lo stormo, di circa una ventina di esemplari ribelli, ha interrotto i voli nel vicino Moffett Federal Airfield, bloccato il traffico veicolare e defecato ovunque in grande quantità.

Sebbene l'Agenzia Spaziale Federale abbia affermato che la crescente popolazione di tacchini ha "un impatto minimo sui lavoratori della NASA", i funzionari hanno confermato che gli uccelli verranno comunque spostati in una riserva ecologica "per vagare liberamente" e non aggravare la situazione.

La stessa NASA ha così affermato in una dichiarazione ufficiale: "Questa misura non solo protegge la sicurezza ed il benessere dei tacchini, ma tutela anche la comunità e la forza lavoro dell'Ames Research Center".

Secondo Tanya Espinosa, portavoce del Dipartimento dell'Agricoltura, sembra che la causa di questo cambiamento nell'atteggiamento dei gallinacei sia da attribuire al fatto che le persone hanno dato loro da mangiare, nonostante la ferrea politica di "non nutrire la fauna selvatica" nel sito, dove sono presenti oltre una trentina di tacchini.

Per tutti gli animali infatti, l'alimentazione crea un legame tra gli esseri umani ed il cibo che viene dato loro e "spesso possono diventare più aggressivi nei confronti degli estranei durante la loro ricerca di un pasto", ha concluso Espinosa.

Secondo i funzionari del Dipartimento della pesca e della fauna selvatica della California è ora in atto un piano per catturare i tacchini più bellicosi e portarli nella riserva ecologica della San Antonio Valley, grande oltre 120 ettari, in cui presumibilmente vivranno i loro giorni futuri.

A proposito di questi simpatici pennuti, sapete perché non mangiamo le uova di tacchino? Il motivo è prettamente economico. Qual è invece più grande uccello predatore d'America?