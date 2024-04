Il più grande stormo di uccelli mai osservato ti lascerà senza parole

Sappiamo perfettamente che gli uccelli hanno caratteristiche fuori dal comune. Questa volta però, si tratta di individuare il più grande stormo mai registrato. La sfida è decisamente complessa.

Uno dei più grandi stormi di uccelli registrati comprendeva oltre 40 milioni di merli dalle ali rosse che sorvolavano l'Arkansas nel dicembre 1964. Questo immenso stormo, è stato osservato nella contea di Pulaski dall'Arkansas Audubon Society durante il Christmas Bird Count e sembra essere il più grande stormo registrato su eBird, ovvero uno dei principali database online di osservazioni di uccelli utilizzato dagli scienziati. Tuttavia, si potrebbe far meglio…

Un altro rapporto dell'inverno 1951-52, suggerisce che uno stormo di 70 milioni di Peppoli sorvolò la città svizzera di Thun. A questo punto, è opportuno precisare come in entrambi i casi, non sia purtroppo sufficientemente chiaro come siano stati stilati i rapporti dal punto di vista strettamente tecnico.

Al giorno d’oggi ad esempio, le stime delle dimensioni degli stormi vengono effettuate mediante telecamere ad alta velocità e analisi computerizzate, che, ovviamente, non erano disponibili per gli ornitologi dell'epoca.

Venendo ad episodi di cui abbiamo prove "tangibili", è impossibile non citare lo stormo costituito da quelea dal becco rosso che sorvolavano la savana africana, filmato nel 2006 da una troupe per il celebre documentario della BBC Planet Earth con David Attenborough e che potete osservare al seguente link.

Sfortunatamente però, per quanto sia possibile apprezzarne le incredibili dimensioni, in questo caso non abbiamo alcuna stima sull’effettiva numerosità. Ciononostante, secondo gli esperti ci sono buone ragioni per credere che potrebbero detenere il record. Infine, un resoconto non verificato del 1866 ci lascia decisamente senza parole.

In questo caso, i veri protagonisti sono i piccioni migratori che volavano attraverso l'Ontario meridionale. Le dimensioni dello stormo? "Solamente" 1,6 chilometri di larghezza e 482 chilometri di lunghezza. Secondo quanto riferito, gli esemplari in coda hanno impiegato addirittura 14 ore per superare un punto raggiunto precedentemente dai primi individui. Se ciò fosse vero, si potrebbe trattare di uno stormo composto da circa 3,5 miliardi di uccelli e potrebbe essere considerato il più grande stormo di uccelli mai visto.

Dopo aver scoperto perché gli uccelli cantano all’alba, nonostante si tratti di dati difficilmente valutabili scientificamente, è impossibile non restarne affascinati.

