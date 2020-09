Gli storni cantano quando si sentono felici e di buon umore

Una ricerca analizza il canto degli uccelli, in particolare degli storni, e come questo sia influenzato o meno dal “buon umore” e da sentimenti positivi dell’animale.

Questo studio è stato sviluppato dai ricercatori dell’Università del Wisconsin ed è stata pubblicato sulla rivista Scientific Report. La ricerca vede come protagonista un uccello in particolare, lo Storno, che vive praticamente in ogni parte del globo, fatta eccezione per l’America meridionale e l’Antartide. Sono uccelli molto gregari e formano degli stormi con numerosi individui. Per la ricerca è stato somministrato, a qualche individuo, un farmaco particolare: il Fentanyl. Esso è un potente analgesico ed un oppioide sintetico che dona agli esseri umani un senso di euforia e che, secondo gli scienziati, avrebbe indotto l’uccello a stare “di buon umore” e tranquillo, uno stato positivo per l’animale, quindi.

Dopo la somministrazione del farmaco gli uccelli sotto studio sono stati portati all'interno di un’area che loro considerano serena e sicura, spesso associata a ricordi piacevoli per il volatile. E’ stato dunque registrato ed analizzato il canto di questi uccelli con il buon umore indotto tramite farmaco, e quello che gli scienziati hanno ascoltato è un canto molto particolare, diverso dal solito, che sembrava quasi del tipo free-form jazz. Questi uccelli sono particolarmente attivi e cantano spesso quando si trovano all'interno di uno stormo che conferisce, quindi, all'animale un sentimento positivo perché l’individuo si sente circondato da altri della sua stessa specie, al sicuro e a suo agio.

Ecco quindi che se cantano quando sono da soli è perché, di conseguenza, sono tranquilli e di umore positivo, come quando si trovano all'interno di uno stormo. Stessa cosa avviene con il farmaco solo che, in questo caso, il buon umore e la tranquillità nell'animale sono indotti ma il risultato è che l’animale inizia a cantare. Gli scienziati affermano, tuttavia, che a causa del basso numero di individui testati, bisogna prendere questi risultati con una certa attenzione.