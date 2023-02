In strada potrebbe arrivare un quarto semaforo di colore 'bianco': ecco perché

I semafori (quasi) in tutto il mondo hanno gli stessi colori: verde, arancione e rosso. Abbiamo detto "quasi" perché in Giappone la situazione è differente e in futuro - secondo la scienza - potrebbe essere introdotto un quarto colore: il bianco.

Questo perché secondo delle simulazioni computerizzate eseguite da ingegneri della North Carolina State University, l'aggiunta di questo nuovo segnalatore potrebbe consentire ai veicoli autonomi (AV) di controllare il flusso del traffico e migliorare i tempi di viaggio.

Il semaforo con il quarto colore funzionerebbe allo stesso modo con le auto normali, ma se un sistema computerizzato dovesse rilevare un numero di auto a guida autonoma che si stanno avvicinando in prossimità del dispositivo, quest'ultimo si attiverà il bianco escludendo i colori classici: ciò segnalerà ai conducenti umani che le auto a guida autonoma stanno coordinando i loro movimenti tramite la comunicazione wireless per agevolare il traffico.

"Questo concetto che stiamo proponendo per gli incroci stradali, che chiamiamo 'fase bianca', attinge alla potenza di calcolo degli AV stessi", ha affermato il co-ricercatore dott. Ali Hajbabaie, professore associato di ingegneria civile, edile e ambientale. “La concessione di parte del controllo del flusso di traffico agli AV è un'idea relativamente nuova, chiamata paradigma di controllo mobile."

Le simulazioni hanno rilevato piccoli miglioramenti nel flusso del traffico quando solo il 10% dei veicoli a un incrocio era autonomo. “Ad esempio, quando il 10% dei veicoli è autonomo, i ritardi si riducono del 3%. Quando il 30% dei veicoli è autonomo, i ritardi si riducono del 10,7%", conclude infine lo scienziato.

Insomma, vi piace l'idea? Speriamo solo che non dovremo rifare i test per la patente.