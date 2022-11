Siamo su una strada verso 'l'inferno climatico', avverte il capo delle Nazioni Unite

António Guterres ha affermato ai leader mondiali nella giornata di ieri, lunedì 7 novembre, all'apertura del vertice sul clima delle Nazioni Unite Cop27 in Egitto che l'umanità è su una "strada verso l'inferno climatico". Un'affermazione sicuramente non rassicurante, ma in linea con le dichiarazioni di tutta la comunità scientifica.

"Siamo su un'autostrada per l'inferno climatico con il piede sull'acceleratore", continua il segretario generale delle Nazioni Unite. Paesi sviluppati e in via di sviluppo dovranno collaborare per stringere un "patto storico" che ridurrebbe le emissioni di gas serra e metterebbe il mondo su un percorso a basse emissioni di carbonio.

Il fallimento porterebbe solo avvenimenti catastrofici: disgregazione climatica e catastrofi. "Possiamo firmare un patto di solidarietà per il clima o un patto suicida collettivo", aggiunge Gutarres. Parole molto forti, ce ne rediamo conto, ma che non fanno altro che sottolineare quanto sia pericolosa la situazione in cui stiamo vivendo.

Il mondo dispone degli strumenti necessari per ridurre le emissioni di gas serra, nell'energia pulita e nella tecnologia a basse emissioni di carbonio... dobbiamo solo sfruttarli! “La lotta globale per il clima sarà vinta o persa in questo decennio cruciale, sotto il nostro controllo. Una cosa è certa: chi si arrende perderà sicuramente."



