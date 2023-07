Anche da voi le strade sono piene di buche? La soluzione sarà nei rifiuti di plastica

Le strade italiane sono piene di buche, si sa. Ma non è certo un problema solo nostro, anzi, anche negli Stati Uniti vi è il grosso pericolo delle strade "a groviera". Ora, per cercare di trovare finalmente una soluzione rapida, poco costosa ma soprattutto efficiente, un team di ricercatori ha deciso di utilizzare materiali "particolari".

Gli esperti dell'Università del Missouri hanno infatti iniziato a testare l'impiego di materiali riciclabili, compresi i tanto odiosi rifiuti di plastica, come soluzione sostenibile per riparare il sistema stradale americano ormai ridotto sempre più un colabrodo.

In collaborazione con il Missouri Department of Transportation (MoDOT), i ricercatori del Mizzou Asphalt Pavement and Innovation Lab (MAPIL) hanno recentemente creato una strada di prova utilizzando materiali di recupero, come pneumatici vecchi e scarti di plastica, lungo una parte dell'Interstatale 155 nel Missouri Bootheel.

Bill Buttlar, direttore di MAPIL, ha affermato: "Questo metodo innovativo può aiutare a ridurre il numero di rifiuti che finiscono nelle discariche o si disperdono nell'ambiente. La scienza può essere spinosa e difficile, ma siamo all'altezza del compito".

"Siamo entusiasti del fatto che il nostro approccio, al contrario della sua complessità di laboratorio, si sia rivelato semplice da eseguire sul campo, rendendolo così facilmente adattabile, efficace e conveniente da poter essere implementato in molti tipi di ambienti stradali", ha aggiunto.

Il progetto I-155 (questo il suo identificativo) valuterà l'efficacia nel mondo reale di nove diversi tipi di materiali riciclati nella creazione di pavimentazioni in asfalto, tra i quali la gomma dei pneumatici macinati e tre diversi tipi di polietilene (PE), il tipico materiale con cui sono fatti i miliardi di sacchetti di plastica.

"Questi progetti ci offrono l'opportunità di costruire le strade del futuro con questi materiali di recupero, non come una sorta di discarica lineare, ma anche per aiutare l'ambiente. Stiamo progettando il materiale per essere in grado di trattenere o catturare i sottoprodotti ambientali alla percentuale più alta per il periodo di tempo più lungo", ha spiegato Buttlar.

D'altronde, c'è davvero troppa plastica nel mondo ed è un problema che potrà diventare ancora più grave entro il 2040. Magari questo nuovo approccio potrà essere la soluzione anche per le buche che tormentano le nostre strade italiane? Voi cosa ne pensate?