La stragrande maggioranza dei soggetti con depressione non riceve cure adeguate

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista PLOS Medicine ha scoperto che le persone con la depressione in tutto il mondo ricevono un'assistenza medica non adeguata. L'analisi ha esaminato 149 studi provenienti da 84 paesi tra il 2000 e il 2021.

"La copertura del trattamento per il disturbo depressivo maggiore continua a essere bassa a livello globale, con molte persone che non ricevono un livello di assistenza coerente con le raccomandazioni delle linee guida pratiche", afferma l'epidemiologa Alize Ferrari dell'Università del Queensland, in Australia.

Nelle nazioni ad alto reddito, soltanto il 23% dei pazienti con depressione sta ricevendo un trattamento "minimamente adeguato", mentre nelle nazioni a reddito medio-basso solo il 3% della popolazione riceve le cure necessarie. Le lacune terapeutiche per la depressione possono variare dal 45% in Europa al 67% nella regione africana e al 70% nella regione del Mediterraneo orientale.

Nonostante i servizi per la salute mentale stiano migliorando sempre di più in alcune nazioni e lo stigma intorno a certe problematiche mentali si stia pian piano riducendo, la maggior parte dei paesi esaminati nella revisione manca ancora di politiche, legislazioni e risorse di base per la salute mentale per guidare sia i pazienti che i medici.

"I finanziamenti per la salute mentale sono ancora lontani dall'essere adeguati", affermano gli autori dello studio. La depressione è tra i più curabili di tutti i disturbi di salute mentale conosciuti e circa l'80-90% delle persone guariscono dopo l'intervento di farmaci, aiuto psicologico o terapia. I tassi di questa malattia si stanno raddoppiando o addirittura triplicando dopo la pandemia, e si deve fare qualcosa per cercare di supportare tutti coloro che ne sono affetti.