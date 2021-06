Questa strana creatura ha i denti composti da un raro minerale di ferro

Un mollusco, chiamato Cryptochiton stelleri, secondo quanto riporta un nuovo studio sembra avere dei denti composti da un raro minerale di ferro chiamato "santabarbaraite". Il nome è tutto un programma, poiché il minerale venne trovato nel distretto minerario di Santa Barbara, a Firenze, nel 2000.

Lo C. stelleri, infatti, utilizza i suoi forti denti per raschiare il cibo dalle rocce. Poiché la santabarbaraite ha un alto contenuto di acqua, il minerale potrebbe indurire i denti senza aggiungere molto peso, afferma l'autore senior dello studio Derk Joester, professore associato di scienza dei materiali e ingegneria presso la Northwestern University.

Questa creatura, con una lunghezza di 36 centimetri, è il Chitone (una specie di molluschi marini alghivori) più grande fra tutti gli esemplari conosciuti. Durante la ricerca di cibo, i chitoni raschiano le rocce con i loro denti, al fine di afferrare alghe e altro cibo. Gli scienziati avevano già studiato la creatura, ma volevano sapere di più sullo stilo, la struttura cava che è simile alla radice di un dente umano.

"Questo minerale è stato osservato solo in campioni geologici in quantità molto piccole e non è mai stato visto prima in un contesto biologico", continua Joester. Lo studio è stato pubblicato online lunedì 31 maggio sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences. Insomma, sicuramente una scoperta davvero curiosa e sicuramente fuori dal comune.

