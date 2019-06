Questa strana creatura, recentemente scoperta, sembra nutrirsi di pietra

Dei ricercatori, recentemente, sembrano aver scoperto una curiosa creatura chiamata lithoredo abatanica, che sembra nutrirsi di pietra ed espellere sabbia.

L'animale fa parte della famiglia dei Teredinidi, un gruppo di animali simili alle vongole. I terenidi sono famosi per la loro abitudine di mangiare la legna (in lingua anglosassone si chiamano infatti "Shipworm", verme da nave).

Questi molluschi incuriosiscono gli scienziati perché digeriscono il legno con l'aiuto di batteri simbionti (ovvero organismi che cooperano per la sopravvivenza dell'ospite) che vivono nelle loro branchie. I batteri in questione producono poi una serie di enzimi e altre sostanze, che gli scienziati potrebbero usare per testare nuovi antibiotici.

I ricercatori avevano sentito voci di strani terenidi nel fiume Abatan delle Filippine, da una spedizione organizzata dal Museo nazionale francese di storia naturale. Così, Reuben Shipway e Daniel Distel della Northeastern University, insieme ad un gruppo internazionale di ricerca, decisero di andare a "caccia" di questi strani esseri.

Venne suggerito loro di cercare nei fondali del fiume, a causa di buchi sospetti in alcuni blocchi di arenaria. E proprio in quei blocchi i ricercatori trovarono il curioso animale che, contrariamente ai loro cugini "marinai", era sprovvisti del cecum, un organo usato per digerire la legna.

Gli scienziati hanno poi scoperto che all'interno delle viscere del lithoredo abatanica fosse presente della roccia (la stessa in cui vivevano). Il motivo di questo loro strano appetito è ancora sconosciuto, tuttavia i vermi, affermano gli scienziati, potrebbero usare questi granuli per macinare il plancton e le altre creature di cui si nutrono (come fanno alcune specie di uccelli).

I ricercatori non escludono però che questi vermi siano in grado di estrarre nutrienti dalla pietra in un modo non ancora compreso. Attualmente gli scienziati stanno studiando il metabolismo dell'animale, per comprenderlo meglio. Esistono animali davvero strani: da un crostaceo che utilizza l'alluminio per sopravvivere a pesci con denti "invisibili".